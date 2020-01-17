Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Новый виток скандала с прослушкой первых лиц Украины — премьер-министр страны подал в отставку. Об этом Алексей Гончарук заявил на своей странице в Facebook. В открытый доступ попали аудиозаписи, на которых чиновники, среди которых предположительно и сам Гончарук, прямо говорят, что Зеленский, как президент, некомпетентен.

Еще накануне премьер заявлял, что все это происки конкурентов. Но уже сегодня написал заявление. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Шанев пытался разобраться в перипетиях украинской политики. Подробности в репортаже.

Самый молодой премьер Украины Алексей Гончарук, не просидев в своем кресле и полугода, теперь уже точно подал заявление об отставке. Хотя еще накануне уверял: уходить никуда не собирается, а все разговоры об этом не более, чем слухи.

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент».

Заявление «по собственному» последовало после того, как в сети была обнародована аудиозапись, сделанная якобы на очередном заседании Кабмина. Там несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту. Предположительно Гончарук говорит о весьма примитивных представлениях Зеленского в отрасли. А себя и вовсе называет «профаном».

«В моем понимании — я полный профан в экономике — но что я понимаю? Первое. Ты идешь по пути удешевления ресурсов или ты идешь печатать деньги и как бы развивать экономику».

Депутаты от самой юмористической фракции Верховной рады «Слуга Народа» не увидели ничего криминального в словах своего выдвиженца.

«Я послушал и ничего суперкриминального не нашел там. А кто будет слушать все три часа? Если кто возьмется нарезать из них, то точно можно будет очень прикольный сюжет нарезать», — говорит депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия.

То есть, в том, что руководят Украиной люди далекие от всего, здесь признают. Правда, ценителей искрометного юмора бывших и действующих комиков в Незалежной не так уж много.

«Он ничего не соображает в экономике. Они не знают вообще, что делать. Они смеются над теми людьми, которые привели их к власти. Они смеются над президентом, они смеются над народом Украины. Они под все это продают нас, продают страну, продают землю сейчас. Вот этот премьер-министр…», — негодует депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

Гончарук в ответ попытался оправдаться. И даже опубликовал видеообращение. В котором аудиозапись назвал происками конкурентов. А свой Кабмин премьер похвалил — за вымышленные успехи в экономике Украины.

«Инвестиции, которые приходят в нашу страну, каждый день увеличиваются. Инфляция рекордно низкая. И гривна рекордно крепкая. Нашей национальной валюте начинают доверять. И если это не позитивные изменения для нашей экономики, то я в ней полный профан», — сказал в видеобращении экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Вот только за четыре месяца в кресле премьера Гончарук действительно полезного для граждан Украины не сделал ничего. Тарифы ЖКХ до сих пор не пересмотрены. Инициативы главы правительства более чем странны. И не привели ни к каким положительным изменениям. Сам Зеленский пока ничего не заявил об отставке премьера. Офис украинского президента опубликовал сообщение: заявление рассматривается. Ждите ответа. Тем временем, народные депутаты, видимо, уже дождались.

«Мы очень ждали, чтобы ему это заявление запихнуть туда, куда его следовало запихнуть», — сказал народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Дубинский.

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