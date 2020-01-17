Условия проведения выборов в Донбассе обозначили в Киеве

В Киеве назвали условия, при которых согласно Минским соглашения в Донбасе могут пройти выборы. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь официального представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Дарья Олифер.

Ссылаясь на практику и результаты международных организаций и мнение экспертов, проанализировавших мировые конфликты, Олифер заявила, что выборы могут состояться только после перехода территорий под контроль Киева и возвращения всех беженцев.

Она также добавила, что преждевременность их проведения может спровоцировать возобновление боевых действий.

«Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. <…> Только возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные города и села, их участие в выборах способны обеспечить длительный мир», — написала Олифер.

Кроме этого пресс-секретарь киевского представителя контактной группы подчеркнула, что граница к моменту проведения выборов должна перейти под контроль Киева или международных наблюдателей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в ходе беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами с республиками Донбасса. Предыдущий обмен между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся в конце декабря. Его формула составила «124 на 76».