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Крупная нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

, 21:12 Эфирная новость 20

Преступная группа, задержанная с поличным, организовала производство синтетических веществ в загородном доме.

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Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, 5-tv.ru

В Подмосковье ликвидировали большую «наркоферму». Преступная группа организовала производство синтетических веществ в загородном доме. Лаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием и химическими реагентами. Пятерых активных участников задержали с поличным.

На месте сотрудники ФСБ обнаружили 60 килограммов готового мефедрона — пачки были спрятаны в схронах недалеко от дома. А в самой лаборатории нашлись еще 600 литров жидкости, из которой преступники планировали изготовить наркотик.

Продавали его только онлайн. Товар курьерам, а затем покупателям передавали через систему тайников. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербургские полицейские наладили сбыт наркотиков, чтобы повысить статистику задержаний.

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