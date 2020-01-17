Крупная нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

В Подмосковье ликвидировали большую «наркоферму». Преступная группа организовала производство синтетических веществ в загородном доме. Лаборатория была оснащена всем необходимым оборудованием и химическими реагентами. Пятерых активных участников задержали с поличным.

На месте сотрудники ФСБ обнаружили 60 килограммов готового мефедрона — пачки были спрятаны в схронах недалеко от дома. А в самой лаборатории нашлись еще 600 литров жидкости, из которой преступники планировали изготовить наркотик.

Продавали его только онлайн. Товар курьерам, а затем покупателям передавали через систему тайников. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что петербургские полицейские наладили сбыт наркотиков, чтобы повысить статистику задержаний.