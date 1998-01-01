Петербургские полицейские наладили сбыт наркотиков, чтобы повысить статистику задержаний

В Петербурге раскрыта преступная схема, в которой полицейские наладили продажу наркотиков, чтобы повысить статистику задержаний. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, трое сотрудников Финляндского линейного отдела на транспорте подговорили ранее судимого за наркотики гражданина стать их подконтрольным «дилером». Мужчина согласился и начал распространять наркотические средства среди граждан. Каждую такую «сделку» контролировали полицейские и после передачи товара задерживали «клиентов», а подельника-наркокурьера отпускали. Таким образом сотрудники МВД повышали свою статистику задержаний по статье о незаконном обороте наркотиков.

Полицейских задержали сотрудники отдела собственной безопасности. Их подозревают в крупном сбыте наркотиков с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.

Ранее Пятый канал рассказывал о жителе Урала, у которого по наводке сотрудников колонии нашли наркотики, взрывчатку и целый арсенал оружия.