Мужчина в костюме Деда Мороза в Пензе раздавал детям снюс вместо конфет

Неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюс вместо конфет в Пензе. Об этом со ссылкой на достоверный источник сообщает РИА «ПензаСМИ».

По данным издания, мужчина переодетый в Деда Мороза, под видом лакомства якобы угощал несовершеннолетних снюсом возле одного из учебных заведений города.

Обеспокоенные родители бурно обсуждают произошедшее в соцсетях. Взрослые пытаются как можно шире распространить информацию о злоумышленнике в интернете, чтобы обезопасить детей и найти «опасного Деда Мороза».

Тревога родителей вполне объяснима. Недавно в сети появились сообщения о школьнике из Новосибирска, который, по мнению местных жителей, скончался от отравления снюсом.

Правоохранительные органы пока не подтвердили это происшествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая.