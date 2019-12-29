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  4. Мужчина в костюме Деда Мороза в Пензе раздавал детям снюс вместо конфет

Мужчина в костюме Деда Мороза в Пензе раздавал детям снюс вместо конфет

, 13:15 | Ниса Мурзанаева Видео 90

Родители бьют тревогу в сети с требованием найти злоумышленника.

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Фото, видео: Instagram @Alexey Porokhovnikov; www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Sabine Lubenow, FrankHoermann/SVEN SIMON, Victor Lisitsyn; Известия / Алексей Майшев

Неизвестный в костюме Деда Мороза раздавал детям снюс вместо конфет в Пензе. Об этом со ссылкой на достоверный источник сообщает РИА «ПензаСМИ».

По данным издания, мужчина переодетый в Деда Мороза, под видом лакомства якобы угощал несовершеннолетних снюсом возле одного из учебных заведений города.

Обеспокоенные родители бурно обсуждают произошедшее в соцсетях. Взрослые пытаются как можно шире распространить информацию о злоумышленнике в интернете, чтобы обезопасить детей и найти «опасного Деда Мороза».

Тревога родителей вполне объяснима. Недавно в сети появились сообщения о школьнике из Новосибирска, который, по мнению местных жителей, скончался от отравления снюсом.

Правоохранительные органы пока не подтвердили это происшествие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предлагают ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая.

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