  1. Пятый канал
  4. Полукилограммовый изумруд нашли в Свердловской области

Полукилограммовый изумруд нашли в Свердловской области

, 19:01 Эфирная новость 5

Специалисты отмечают, что драгоценный камень сохранил природные грани и совсем не пострадал в процессе переработки и добычи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Донат Сорокин, 5-tv.ru

В Свердловской области нашли редчайший изумруд. Драгоценный камень весит почти полкило и может стоить около 55 тысяч долларов. Его обнаружили рабочие Мариинского прииска на глубине в 260 метров. Специалисты отмечают, что изумруд сохранил природные грани и совсем не пострадал в процессе переработки и добычи.

Уникальной находкой уже заинтересовался Гохран России. Скорее всего, свердловский изумруд пополнит запасы Государственного фонда драгоценных камней.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что алмаз размером с куриное яйцо выставили на аукционе в США.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Последние новости

19:01
Полукилограммовый изумруд нашли в Свердловской области
18:51
«Дуже треба»: Зеленский дал срок вычислить «крота» в своем правительстве
18:43
Фотошоп или пластика? Фанаты Ольги Бузовой решили, что певица увеличила грудь
18:23
«Нормально чувствую»: Жванецкий прокомментировал слухи о страшном недуге
18:13
В Корее превратили чемпионат по тхэквондо в Mortal Kombat
18:04
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Сейчас читают

Наташа Королева поздравила Николаева с юбилеем, показав его архивные фото
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Шесть знаков зодиака, которые могут сойтись с бывшими в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]