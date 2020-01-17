Полукилограммовый изумруд нашли в Свердловской области

В Свердловской области нашли редчайший изумруд. Драгоценный камень весит почти полкило и может стоить около 55 тысяч долларов. Его обнаружили рабочие Мариинского прииска на глубине в 260 метров. Специалисты отмечают, что изумруд сохранил природные грани и совсем не пострадал в процессе переработки и добычи.

Уникальной находкой уже заинтересовался Гохран России. Скорее всего, свердловский изумруд пополнит запасы Государственного фонда драгоценных камней.

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