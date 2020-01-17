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  4. На ринге соперники, в баре — друзья. Дональд Серроне ответил на вопросы фанатов

На ринге соперники, в баре — друзья. Дональд Серроне ответил на вопросы фанатов

, 19:55 | Валентин Черников Видео 21

«Ковбой» рассказал, как относится к Макгрегору, как следит за собой и на какие безумства отважился между боями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Adolphe Pierre-Louis

Ответы на волнующие подписчиков вопросы зачитал Дональд «Ковбой» Серроне. Видео с ним появилось на официальном аккаунте UFC.

Американский боец смешанных боевых искусств начал с вопроса о том, как ему удается проводить столько боев в год.

«Оставаться молодым, активным. Я люблю драться. Дайте мне шанс, и я его использую», — заявил Серроне.

Instagram @ufc

Далее «Ковбоя» спросили, каков его первый прием пищи после диеты. По словам Дональда, он выбирает то, что больше всего ему хочется.

«А хочется все. Это могут быть как соленые огурцы, так и мороженное», — посмеялся спортсмен.

«Самое безумное, что ты делал вне UFC?» — написал фанат.

Боец сказал: прыжки с парашютом.

«Когда ты понял, что бороться — это твое призвание?» — поступил вопрос.

Серроне вспомнил, что это случилось в 19-20 лет. В то время он уже активно боксировал и стал пробовать себя в смешанных единоборствах. А когда получил за бой пять тысяч долларов, нашел себя окончательно.

Дональд не обошел и вопросы с юмором.

«Как ты поддерживаешь чистоту усов?» — спросил совета подписчик.

«Вытирайте их рукой, когда едите или пьете пиво», — научил Серроне.

«Что происходит, когда ковбой и ирландец приходят в бар?» — задал вопрос другой фолловер, явно намекая на предстоящего соперника Комбоя — Конора Макгрегора.

«Если мы входим в клетку, происходит драка. Мы „месимся“. Если идем в пар, берем несколько бутылок пива, виски, и хорошо проводим время», — сказал боец.

Ранее 5-tv.ru писал, где смотреть трансляцию боя Макгрегора против Серроне, и чего ждать от поединка.

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