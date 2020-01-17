Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков представило рассекреченные уникальные документы из фондов Центрального архива ведомства. Столица Польши была освобождена 17 января 1945 года.

Освобождение Варшавы Красной Армией

Бои за освобождение столицы Польши были особо масштабными и кровопролитными. Об этом свидетельствует одно только перечисление, отличившихся в них участие частей и соединений. Список занял целую страницу Приказа Верховного Главнокомандующего от 17 января 1945 года, в котором говорилось о награждении и присвоении этим частям наименования «Варшавских».

В честь победителей, согласно приказу, в Москве прозвучали двадцать четыре артиллерийских залпа из трехсот двадцати четырех орудий.

О мощной немецко-фашистской обороне, взломанной Красной Армией, в январе 1945 года говорят кадры фотоальбома 1-го Белорусского фронта. Уникальные фотографии запечатлели прорыв обороны, последствия штурма и артиллерийские подготовки.

А опубликованные наградные документы без слов характеризуют мужество, самоотверженность и героизм красноармейцев, принимавших участие в освобождении Варшавы. Например, капитан Николай Акишин, командир 1-го стрелкового батальона 447-го стрелкового полка, со своими бойцами, будучи трижды раненым, не покидая поля, прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, занял четыре линейные траншеи, уничтожил 150 гитлеровцев, а также захватил три тяжелых миномета, восемь орудий и другую военную технику. За это Акишин был безусловно награжден званием Героя Советского Союза. И таких историй множество.

Варшавское восстание

А долгожданному освобождению Варшавы от немецко-фашистских захватчиков предшествовало Варшавское восстание в сентябре 1944 года. Архивные документы того времени свидетельствуют о том, что его организация и проведение совершенно не соответствовали ожиданиям польского народа.

По показаниям участников тех событий, оно было крайне слабо подготовлено, и затевалось исходя из политических целей части польской военной элиты, осевшей в Лондоне и спонсирующей Армию Крайовой. Ими совершенно не были учтены положение на советско-германском фронте, а также ограниченность возможности подошедших к боям частей Красной Армии.

Вместе с тем, несмотря на усталость от тяжелых боев, Красная Армия оказывала значительную помощь участникам восстания, поставляя вооружения, продовольствие, горючее, предоставляя разведданные.

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Провал Варшавского восстания вскрыл еще множество фактов злонамеренний организаторов, а также допущенных ими осознанных ошибок и просчетов. Из протокола опроса разведчика штаба фронта с позывным «Олег» выясняется, что руководство восставших специально не проводило наступательные действия, в городе не были взяты под контроль стратегические объекты, а Армия Крайова и вовсе пыталась помешать объединению усилий партизан и красноармейцев, а зачастую и вовсе саботировалось.

Более того, подразделения Армии Крайовой уничтожили оставшихся в Варшаве украинцев и евреев, а спасшихся из немецкого плена советских офицеров насильно удерживали как заложников.

Зверства фашистов

Особое место в опубликованных архивных документах занимают чудовищные зверства и разрушения, которые были совершены немецкими оккупантами в Варшаве и ее окрестностях.

Показания ефрейтора Веймана, впоследствии плененного, свидетельствуют о нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю местных жителей.

«Снабжение продовольствием было настолько ничтожным, что тысячи евреев очень скоро начали умирать с голоду. Но этого казалось недостаточным, поэтому каждые восемь недель они устраивали облавы, вывозили евреев в товарных вагонах в лес, там заставляли раздеться догола и расстреливали тысячами человек», — вспоминал он.

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На территории оккупированной Польши нацистами были созданы несколько концлагерей, в том числе трагически известный Треблинка. В нем тысячами погибали евреи, цыгане, поляки, а также были умерщвлены не менее 500 англичан и американцев.

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Столица в руинах

Немецкие оккупанты, спасаясь бегством из польской столицы и окрестностей из-за наступления Красной Армии, постарались в буквальном смысле не оставить камня на камне.

«Варшава разрушена. На улицах не встречается ни одного не поврежденного дома, целые кварталы превращены в развалины. Не осталось ни одного памятника. Культурные ценности города разрушены и разграблены. Почти в каждом дворе есть могилы, по улицам разбросаны трупы замученных поляков», — говорится в одном из политдонесений.

Жители одной из улиц рассказывали, что там захоронено порядка 120 тысяч убитых фашистами людей.

Встреча Красной Армии

Архивные документы свидетельствуют об искренней радости местных жителей, с которой они встречали Красную Армию на освобождаемых территориях.

«Люди встречают восторженно, часами стоят на улицах и площадях, горячо приветствуют проходящие войска», — говорится в одном из донесений. — Стоит только обратиться к кому-либо из жителей, как вокруг него образуются толпы народа».

В этот момент, все, и мирные жители Польши, и солдаты Красной Армии понимали, что Победа уже не за горами. Ведь освобождение Варшавы стало «ключом к воротам в Берлин»!

Помощь СССР в восстановлении Польши

Для восстановления страны советское руководство оказывало огромную поддержку, поставляя продовольствие, медикаменты, технику.

Однако нынешние польские власти не просто забыли про благодарность, а ежедневно твердят о некой российской угрозе, уничтожают памятники советским освободителям, и даже приравняли Адольфа Гитлера к Иосифу Сталину.

Как передавал 5-tv.ru, салют в честь 75-летия освобождения Варшавы состоится в Москве.