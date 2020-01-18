Эксперт пояснил, почему появление второго Муаммара Каддафи в Ливии пока нереально

Появление в Ливии политика, способного консолидировать развалившееся государство, как это на протяжении трех десятилетий делал Муаммар Каддафи, пока не представляется возможным. Такое мнение 5-tv.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Действительно, Ливия сейчас представляет собой фактически разгромленное государство, в котором существуют два центра силы, которые борются за власть», — сказал он.

Эксперт напомнил, что это Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем в Триполи и временное правительство и парламент Ливии под руководством Халифы Хафтара.

По словам Долгова, к ПНС примкнули разнообразные исламистские группировки, в том числе радикальные, что вызывает опасения у соседних стран, в первую очередь у Египта и Алжира. А Хафтар пользуется поддержкой многих офицеров и военнослужащих бывшей ливийской армии Муаммара Каддафи. Более того, армия Хафтара по вооружению превосходит подразделения Сарраджа, его поддерживает значительная часть ливийского общество, что позволило ему усилить наступление на Триполи.

Политолог подчеркнул, что у Хафтара больше не только шансов, но и возможностей, но здесь важна и помощь внешних акторов. Например, Сарраджа поддерживает Турция и ПНС признано ООН, а Хафтара — Египет, ряд стран Персидского залива и Франция.

Поток мигрантов через Ливию в Европу

«Головную боль» большинства европейских стран в виде плохо контролируемого потока мигрантов можно действительно остановить только с восстановлением ливийского государства. В первую очередь речь идет о всеобъемлющем контроле сухопутных и особенно морских границ страны, уверен Долгов.

«Возвращение Ливии к нормальной государственной структуре — в интересах всех стран, в том числе европейских, поскольку через Ливию идут мигранты в Европу», — отметил он.

После зверского убийства бывшего лидера Каддафи в 2011 году через Средиземное море в Европу хлынули потоки нелегалов в поисках лучшей жизни.

Роль Москвы в урегулировании ливийского кризиса

Между Россией и Ливией исторически установились прочные отношения в экономическом и военно-техническом плане, а потому Москва заинтересована в скорейшем прекращении конфликта.

Россия предпринимала ряд значительных шагов — это и переговоры с Сарраджем и Хафтаром, но также и с представителями других групп интересов.

Долгов привел в пример прошедшие в январе в Москве переговоры по ливийскому урегулированию в присутствии глав МИД и Минобороны России и Турции, и отметил, что хотя Саррадж и Хафтар не пришли пока к компромиссу, «но это шаг в сторону политического урегулирования».

Политолог подчеркнул, что Москва всегда выступала за политическое решение ливийской проблемы, а предстоящую в Берлине конференцию по Ливии он назвал «значительным событием».

Новый лидер

Доктор исторических наук считает, что «нового лидера в Ливии пока ожидать сложно».

«Потому что эти два центра силы (Саррадж и Хафтар — прим.ред.) консолидировали вокруг себя значительные части общества. Я считаю, что нового лидера все-таки пока нет», — пояснил он.

Ранее 17 января Хафтар в письме президенту РФ Владимиру Путину сообщил о готовности посетить Россию для диалога по Ливии.