Хафтар в письме Путину сообщил о готовности посетить Россию для диалога по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в письме президенту России Владимиру Путину подтвердил, что готов принять приглашение посетить РФ для продолжения диалога по Ливии.

Текст соответствующего письма приводит пресс-служба Кремля.

«Благодарю вас и выражаю полную поддержку российской инициативе по проведению мирных переговоров в Москве, которые должны привести к миру в Ливии. Подтверждаю, что мы готовы принять ваше приглашение посетить Российскую Федерацию для продолжения начатого диалога. Примите от нас глубокую признательность и уважение», — говорится в тексте послания.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство, в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

19 января в Берлине запланирована конференция по урегулированию ситуации в Ливии. 14 января в Москве на протяжении девяти часов длились переговоры по урегулированию ситуации в этой североафриканской стране. В них принимали участие главы дипломатических и оборонных ведомств России и Турции — Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Мевлют Чавушоглу, Хулуси Акар. Конфликтующие стороны Ливии представляли лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.