Стали известны результаты взвешивания Макгрегора и Серроне

Бойцы смешанных единоборств (MMA) ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд «Ковбой» Серроне прошли процедуру взвешивания. Оба спортсмена показали одинаковый вес.

Взвешивание прошло в Лас-Вегасе 18 января. Из пресс-релиза UFC следует, что Макгрегор показал вес в 170 фунтов (77 килограммов — Прим. ред). Серроне показал аналогичные цифры. Таким образом, оба бойца уложились в полусредний вес.

Как обычно, во взвешивании участвовали и другие спортсмены. Под Холли Холм и Ракель Пеннингтон стрелка весов показала 61 и 62 килограмма соответственно. Алексей Олейник оказался на три килограмма легче Мориса Грина — 107 против 110. Диего Феррейра и Энтони Петтис показали вес в 70 килограммов.

Как сообщал 5-tv.ru, бой Макгрегора против Серроне состоится в ночь с 18-е на 19 января на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Российские фанаты смешанных единоборств увидят трансляцию турнира на канале РЕН ТВ в прямом эфире.