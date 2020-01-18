Врач объяснила, чем увлажнители воздуха опасны для здоровья

Увлажнители воздуха в целом безвредны для здоровья человека, но могут нанести вред при неправильной эксплуатации. Например, при несвоевременной замене воды и фильтров в них, рассказала пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова.

«Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов», — цитирует Маркову «Вечерняя Москва».

Врач добавила, что при выборе увлажнителей воздуха не нужно экономить. Она посоветовала выбирать более дорогие модели с гигрометрами, которые измеряют уровень влажности воздуха.

«Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении», — сказала Маркова.

Из ее слов следует, что при своевременной замене воды и фильтров увлажнители воздуха не будут представлять опасности.

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