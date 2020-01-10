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Иммунолог назвал главную опасность слишком теплой зимы

, 20:59 | Анастасия Игонина 47

Январь 2020 года в большей части России ожидается на 4-12 градусов теплее нормы. Врач Даниил Щепеляев объяснил, чем это грозит жителям страны.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Тема:
Погода 4158

Врач-иммунолог объяснил, чем грозит россиянам аномально теплый январь. По мнению доктора Даниила Щепеляева, такая погода представляет угрозу для здоровья жителей страны.

Медик объяснил, что слишком теплая зима приведет к повышенному распространению вирусов. В беседе с URA.RU аллерголог-иммунолог отметил, что вирусная патология по России «ходит с октября», а чрезмерно высокая для января температура только усугубит ситуацию.

Дело в том, что при низких температурах бактерии и вирусы погибают. А вот тепло, наоборот, благоприятствует их распространению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России. По словам специалистов, температура выше нормы в регионах РФ установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств.

Тема:
Погода 4158
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