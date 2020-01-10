Иммунолог назвал главную опасность слишком теплой зимы

Врач-иммунолог объяснил, чем грозит россиянам аномально теплый январь. По мнению доктора Даниила Щепеляева, такая погода представляет угрозу для здоровья жителей страны.

Медик объяснил, что слишком теплая зима приведет к повышенному распространению вирусов. В беседе с URA.RU аллерголог-иммунолог отметил, что вирусная патология по России «ходит с октября», а чрезмерно высокая для января температура только усугубит ситуацию.

Дело в том, что при низких температурах бактерии и вирусы погибают. А вот тепло, наоборот, благоприятствует их распространению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Росгидромет объяснил аномально теплую погоду в России. По словам специалистов, температура выше нормы в регионах РФ установилась благодаря идеальному стечению обстоятельств.