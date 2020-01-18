Владимир Путин лично поздравил дочь Бориса Ельцина с юбилеем

Президент России Владимир Путин лично поздравил дочь первого президента РФ Бориса Ельцина с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне глава фонда имени отца и супруга советника главы государства Татьяна Юмашева отмечала 60-летие.

«А это скромный подарок», — заявил Владимир Путин и вручил имениннице огромный букет цветов, а также сервиз Императорского фарфорового завода.

Также на встрече присутствовала вдова Бориса Ельцина — Наина Иосифовна, которая весной этого года отметит 88-летие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник президента России и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему в 1999 году Борис Ельцин выбрал своим преемником именно Владимира Путина.