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Владимир Путин лично поздравил дочь Бориса Ельцина с юбилеем

, 7:15 | Светлана Шевченко Видео 120

Татьяне Юмашевой исполнилось 60 лет.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин лично поздравил дочь первого президента РФ Бориса Ельцина с юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне глава фонда имени отца и супруга советника главы государства Татьяна Юмашева отмечала 60-летие.

«А это скромный подарок», — заявил Владимир Путин и вручил имениннице огромный букет цветов, а также сервиз Императорского фарфорового завода.

Также на встрече присутствовала вдова Бориса Ельцина — Наина Иосифовна, которая весной этого года отметит 88-летие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник президента России и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему в 1999 году Борис Ельцин выбрал своим преемником именно Владимира Путина.

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