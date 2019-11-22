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  4. Юмашев назвал причины выбора Владимира Путина преемником Ельцина

Юмашев назвал причины выбора Владимира Путина преемником Ельцина

, 22:52 | Сергей Зеленский Видео 503

Первый президент РФ увидел в действующем главе государства «человека со стержнем».

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Родионов, YouTube / Урусвати - Агни Йога, Татьяна Абдуллина, 5-tv.ru

Советник президента России и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему в 1999 году Борис Ельцин выбрал своим преемником именно Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Познеру.

По его словам, «Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы».

«Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения — нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР», — пояснил он.

Юмашев добавил, что первый президент РФ в Путине увидел «человека со стержнем», и чтобы увеличить его шансы на победу на президентских выборах, подал в отставку за полгода до президентских выборов, таким образом давая Путину «фору против (Евгения) Примакова и (Юрия) Лужкова».

Экс-глава администрации Кремля также рассказал, что Ельцин «выстрадал» решение о собственной отставке и 31 декабря 1999 года был очень рад.

«Вы не представляете, как он радовался 31 декабря 1999 года, вроде бы как в тяжелейший для него день», — сказал он.

Борис Ельцин занял пост президента РФ 10 июля 1991 года. В 1996 году он был переизбран на второй срок, а об отставке он сообщил 31 декабря 1999 года. Исполняющим обязанности главы государства был назначен премьер-министр Владимир Путин, который впоследствии выиграл президентские выборы.

В день рождения Путина 7 октября в США признали отсутствие эффекта от антироссийских санкций, объяснив это «фактором Путина».

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