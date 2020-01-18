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Украинка продала девственность за 1,3 миллиона евро на аукционе

, 8:38 | Ниса Мурзанаева Видео 33

19-летняя девушка пошла на такой шаг, чтобы «путешествовать и почувствовать роскошь».

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Фото, видео: cinderella-escorts.com

Уроженка Харькова утверждает, что продала девственность за 1,3 миллиона евро на аукционе. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Сообщается, что 19-летняя девушка решила продать девственность через известное эскорт-агентство. Она подтвердила свои намерения справкой от гинеколога.

«Я хочу продать свою девственность, потому что хочу путешествовать, почувствовать роскошь и быть счастливой», — заявила украинка.

Приобрести необычную «покупку» могли только мужчины, чье состояние оценивалось в не менее, чем десять миллионов евро. Также участники аукциона обязаны были оставить залог, подтверждающий их платежеспособность и серьезные намерения.

По последним данным, девственность уроженки Харькова приобрел предприниматель из Мюнхена, заплатив за это 1,3 миллиона евро. Вторая по величине ставка поступила от юриста из Нью-Йорка — один миллион евро. На третьей позиции был японский певец, готовый отдать 800 тысяч евро.

Известно, что покупатель хочет жениться на украинке и поддерживать ее финансово. В будущем бизнесмен готов ежемесячно выплачивать девушке десять тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве вынесен приговор женщине, продавшей девственность 13-летней дочери.

Украинка продала девственность за 1,3 миллиона евро на аукционе

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