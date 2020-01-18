Украинка продала девственность за 1,3 миллиона евро на аукционе

Уроженка Харькова утверждает, что продала девственность за 1,3 миллиона евро на аукционе. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Сообщается, что 19-летняя девушка решила продать девственность через известное эскорт-агентство. Она подтвердила свои намерения справкой от гинеколога.

«Я хочу продать свою девственность, потому что хочу путешествовать, почувствовать роскошь и быть счастливой», — заявила украинка.

Приобрести необычную «покупку» могли только мужчины, чье состояние оценивалось в не менее, чем десять миллионов евро. Также участники аукциона обязаны были оставить залог, подтверждающий их платежеспособность и серьезные намерения.

По последним данным, девственность уроженки Харькова приобрел предприниматель из Мюнхена, заплатив за это 1,3 миллиона евро. Вторая по величине ставка поступила от юриста из Нью-Йорка — один миллион евро. На третьей позиции был японский певец, готовый отдать 800 тысяч евро.

Известно, что покупатель хочет жениться на украинке и поддерживать ее финансово. В будущем бизнесмен готов ежемесячно выплачивать девушке десять тысяч евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве вынесен приговор женщине, продавшей девственность 13-летней дочери.