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Видео горящего двигателя у самолета перед вылетом из Новосибирска

, 8:59 | Светлана Шевченко Видео 197

ЧП произошло в аэропорту «Толмачево», когда воздушное судно уже было готово вылететь во Вьетнам

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Фото, видео: ВКонтакте @act54

Пассажиры рейса, направлявшегося накануне из Новосибирска во Вьетнам, запечатлели на видео языки пламени в двигателе перед вылетом. Именно это стало причиной переноса рейса на утро следующего дня.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в двигателе воспламенилось топливо. О причинах пока не сообщается.

Известно, что для выполнения рейса авиакомпания предоставила резервный борт. А пока он не прибыл в Новосибирск, пассажирам был предоставлен отель для того, чтобы переждать почти двенадцатичасовую задержку.

По данным аэропорта «Толмачево» рейс из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) авиакомпании S7 вылетел в 8.30 по местному времени. Пострадавших в результате авиаинцидента нет.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и правах потребителей.

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Видео горящего двигателя у самолета перед вылетом из Новосибирска

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