Двигатель загорелся перед взлетом у пассажирского самолета в Новосибирске

У пассажирского самолета, направлявшегося из новосибирского аэропорта «Толмачево» во Вьетнам, во время запуска воспламенилось топливо в двигателе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — заявили агентству в экстренных службах города.

На борту находилось более 180 пассажиров. Сообщается, что авиакомпания должна предоставить резервный борт. Ожидаемое время нового вылета согласно данным воздушной гавани — восемь утра по местному времени. Соответственно задержка может составлять около двенадцати часов.

Причины произошедшего будут установлены специалистами.

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