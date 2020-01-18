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Двигатель загорелся перед взлетом у пассажирского самолета в Новосибирске

, 1:35 | Светлана Шевченко Видео 70

Пассажиры были эвакуированы из салона воздушного судна.

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Фото, видео: ТАСС/Лысцева Марина, Instagram @azamat.safin

У пассажирского самолета, направлявшегося из новосибирского аэропорта «Толмачево» во Вьетнам, во время запуска воспламенилось топливо в двигателе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Экипаж применил систему пожаротушения, пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал», — заявили агентству в экстренных службах города.

На борту находилось более 180 пассажиров. Сообщается, что авиакомпания должна предоставить резервный борт. Ожидаемое время нового вылета согласно данным воздушной гавани — восемь утра по местному времени. Соответственно задержка может составлять около двенадцати часов.

Причины произошедшего будут установлены специалистами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео посадки Superjet 100 на строящуюся взлетно-посадочную полосу в Москве.

 

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