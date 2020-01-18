Максим Галкин спел дуэтом со Стасом Михайловым на юбилее у Игоря Николаева

Знаменитый российский композитор Игорь Николаев 17 января отметил юбилей. Мэтру отечественной эстрады исполнилось 60 лет. Со знаковой датой музыканта поздравили родственники, друзья и коллеги из мира шоу-бизнеса.

По случаю дня рождения звезды была организована праздничная вечеринка, которую посетили многие знаменитости. Среди них — ведущий Максим Галкин, певцы Владимир Пресняков, Стас Михайлов и другие. Гости вечера подготовили особые поздравления имениннику, а некоторые даже исполнили музыкальные номера.

Например, Стас Михайлов порадовал публику исполнением своего хита «Без тебя». Максим Галкин решил поучаствовать в выступлении и подпевал артисту в микрофон. В сторис в Instagram юморист опубликовал видео, на котором вместе с исполнителем поет знаменитую песню.

Как видно на кадрах, впоследствии к звездам также присоединился и сам виновник торжества — Игорь Николаев — и, обняв своих коллег, принялся подпевать.

Ранее 5-tv.u рассказывал, как Наташа Королева поздравила Игоря Николаева с юбилеем.