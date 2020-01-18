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  4. Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»

Путин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар»

, 12:23 | Карина Бернтгольц 47

Экипаж российской команды во главе с Андреем Каргиновым во второй раз выиграл гонку среди грузовиков.

Фото: РИА Новости / www.kamazmaster.ru

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков. Российский экипаж в составе Андрея Каргинова, Андрея Мокеева и Игоря Леонова занял первое место в зачете грузовиков. Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

Глава России отметил упорство и сплоченность участников гонки и пожелал им дальнейших успехов, пишет RT.

«Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», — говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Путин также добавил, что триумф экипажа под руководством Каргинова стал настоящим подарком для всех, кто болел за команду на протяжении всех соревнований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двукратный чемпион «Формулы-1» попал в серьезную аварию на «Дакаре».

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