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В Петербурге арестован партнер адвокатской коллегии «Хренов и партнеры»

, 13:27 | Василий Заика Видео 130

Игорю Николаенко инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru

Партнер крупной московской адвокатской коллегии «Хренов и партнеры», бывший заместитель генерального директора ООО «Компания „Базовый элемент“», директор по правовым вопросам ЗАО «Главстрой» Игорь Николаенко арестован Куйбышевским районным судом в Петербурге, сообщает телеканал «78».

Юристу инкриминируется посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере. По версии следствия, Игорь Николаенко обещал повлиять на ход двух судебных процессов, участниками которых являлись ООО «Юнайтед мультимедиа проджектс» и ООО «Эшелон Фильм».

Последнее общество выступало в Арбитражном суде Москвы в качестве ответчика по исковому заявлению о взыскании долга по лицензионным договорам от 2010 года и от 2012 года на общую сумму 46 миллионов рублей. Данные соглашения были подписаны на использование фильмов в формате «бесплатного или платного телевизионного показа в пределах разрешенной территории» с правом сублицензирования. Речь идет, в частности, о сериалах «Сеть», «Одна Семья», «Возмездие», «Круиз», «Грач», «Бабка-Ежка и другие», «Одинокий Волк Саня (Балабол)» и других.

Конкурсный управляющий «Юнайтед мультимедиа проджектс» Евгений Переверзев решил, что «Эшелон Фильм» не в полном объеме оплатил использование произведений и потребовал произвести доплату, не получив которую обратился в суд.

После того, как иск был частично удовлетворен, «Эшелон Фильм» обжаловало решение в Девятом арбитражном апелляционном суде. Следователи отмечают, что именно на этом этапе к участию в деле подключился Игорь Николаенко, предложив свои услуги по обеспечению нужного решения за восемь миллионов рублей. Деньги были получены юристом, а решение Арбитражного суда Москвы было отменено и в иске отказано.

Позднее Игорь Николаенко принял решение поучаствовать в другой тяжбе между указанными сторонами о признании недействительным отказа конкурсного управляющего ООО «Юнайтед мультимедиа проджектс» от исполнения лицензионных договоров. Сценарий участия адвоката в процессе развивался аналогичным образом. «Эшелон фильм» проиграл дело в Арбитражном суде Москвы, а в Девятом арбитражном апелляционном — выиграл. «Юнайтед мультимедиа проджектс» подало кассационную жалобу, после чего в деле опять появился Игорь Николаенко.

Юрист, по данным следствия, пообещал передать взятку в размере девяти миллионов рублей неким должностным лицам Арбитражного суда Московского округа. 16 января Игорь Николаенко при передаче денег был задержан силовиками и впоследствии арестован Куйбышевским районным судом Петербурга до 15 марта 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал главу МВД по республике Коми по делу о взяточничестве.

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