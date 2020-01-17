Суд арестовал главу МВД по республике Коми по делу о взяточничестве

Суд арестовал руководителя МВД по республике Коми по делу о взяточничестве. Ходатайство следствия было удовлетворено. Виктор Половников арестован сроком на два месяца.

Министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников был задержан по подозрению в получении крупной взятки накануне — 16 января. По данным Следственного комитета, в отношении высокопоставленного полицейского было возбуждено уголовное по соответствующей статье.

Генерал-майор Виктор Половников предположительно получил 25 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Виктора Половникова меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-замминистру Подмосковья Валову предъявлено обвинение в получении взятки.