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  4. Суд арестовал главу МВД по республике Коми по делу о взяточничестве

Суд арестовал главу МВД по республике Коми по делу о взяточничестве

, 19:47 | Алиса Маркова Срочная новость 56

Ходатайство следствия было удовлетворено. Виктор Половников арестован сроком на два месяца.

Фото: МВД по Республике Коми

Суд арестовал руководителя МВД по республике Коми по делу о взяточничестве. Ходатайство следствия было удовлетворено. Виктор Половников арестован сроком на два месяца.

Министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников был задержан по подозрению в получении крупной взятки накануне — 16 января. По данным Следственного комитета, в отношении высокопоставленного полицейского было возбуждено уголовное по соответствующей статье.

Генерал-майор Виктор Половников предположительно получил 25 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Виктора Половникова меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-замминистру Подмосковья Валову предъявлено обвинение в получении взятки.

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