Блогер Skaro «поиграл» в «Марио», сбивая на машине дорожные ограждения в Балашихе

Интернет-блогер, известный под ником Skaro, взорвал сеть, опубликовав в TikTok короткий ролик, на котором едет на машине по Щелковскому шоссе в городе Балашиха в Московской области. Во время движения водитель сбивает дорожные ограждения, разделяющие полосы.

На видео автомобилист наложил музыку из популярной игры «Марио», вероятно желая вызвать у пользователей ассоциации со знаменитой анимацией. Юзерам понравился эксперимент блогера. За короткое время видеозапись набрала 835 лайков.

А вот правоохранителей ролик не повеселил, а наоборот вызвал беспокойство. Желая обезопасить участников дорожного движения, полиция объявила мужчину в розыск.

«Мы в курсе этого инцидента. Материал в работе. Проводиться проверка. Приняты меры по розыску данного транспортного средства», — цитирует «Подмосковье сегодня» представителя пресс-службы ГИБДД по Московской области Евгения Фокина.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «пируэты» свадебного кортежа на оживленной улице в Бурятии заинтересовали ГИБДД.