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«Выгул слона»: Эффектные кадры построения истребителей МиГ-29 в Египте

, 17:11 | Василий Заика Фото 38

В крупномасштабных военных учениях Qadir-2020 были задействованы 16 боевых машин.

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Фото, видео: Twitter @TheDeadDistrict, ТАСС / Александр Рюмин

Эффектные кадры построения истребителей МиГ-29 во время крупномасштабных учений Qadir-2020 в Египте опубликованы в сети. На фото видно, как боевые машины российского производства расположены на взлетно-посадочной полосе в шахматном порядке в ходе так называемого «выгула слона».

Как отмечает The Aviationist, в маневрах были задействованы 16 самолетов. «Выгул слона» — упражнение, в ходе которого отрабатываются высокоинтенсивные полеты с большим количеством боевых единиц. Подобные мероприятия достаточно регулярно проходят на авиабазах по всему миру.

Twitter @TheDeadDistrict

Власти Египта и Рособоронэкспорт в 2015 году подписали контракт на поставку 46 истребителей МиГ-29, которая стартовала в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японский военный аналитик назвал советский истребитель самым быстрым в мире. Еще в 1962 году МиГ-25 поставил скоростной рекорд, который так до сих пор никем не побит.

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