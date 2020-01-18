«Выгул слона»: Эффектные кадры построения истребителей МиГ-29 в Египте

Эффектные кадры построения истребителей МиГ-29 во время крупномасштабных учений Qadir-2020 в Египте опубликованы в сети. На фото видно, как боевые машины российского производства расположены на взлетно-посадочной полосе в шахматном порядке в ходе так называемого «выгула слона».

Как отмечает The Aviationist, в маневрах были задействованы 16 самолетов. «Выгул слона» — упражнение, в ходе которого отрабатываются высокоинтенсивные полеты с большим количеством боевых единиц. Подобные мероприятия достаточно регулярно проходят на авиабазах по всему миру.

Twitter @TheDeadDistrict

Власти Египта и Рособоронэкспорт в 2015 году подписали контракт на поставку 46 истребителей МиГ-29, которая стартовала в 2017 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что японский военный аналитик назвал советский истребитель самым быстрым в мире. Еще в 1962 году МиГ-25 поставил скоростной рекорд, который так до сих пор никем не побит.