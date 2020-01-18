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Путин заявил, что власти будут работать над повышением доходов населения

, 18:07 Эфирная новость 83

С таким заявлением президент России выступил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны, посвященной 77-летию прорыва блокады Ленинграда.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что власти будут работать над повышением реальных доходов населения. Такое заявление он сделал в Петербурге во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны, которая прошла в рамках празднования 77-летия прорыва блокады Ленинграда.

«У нас экономика выросла практически в два раза и доходы населения подросли существенным образом. Есть, правда, и сложности, есть проблемы, связанные с тем, что колебания произошли в последние годы, за последние пять лет, реальные доходы заморозились, мы это все видим и будем работать», — сказал Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что предложения, которые были озвучены в Послании Федеральному Собранию, — это не все, что планируется делать, сообщает «Экономика сегодня».

«У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития. Вот это вот реальный план, который мы должны реализовать», — заявил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми.

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