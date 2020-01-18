Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми

«Моральными уродами» назвал Владимир Путин тех, кто считает, что государство не должно финансово поддерживать семьи с детьми. Отвечая на вопрос одного из участников встречи президента с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге, Путин напомнил русскую поговорку: «На каждый роток не накинешь платок».

«Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — сказал Владимир Путин.

По мнению президента, запрещать высказывать мнение людям не нужно.

«Дурь каждого видна будет», — сказал Путин.

К слову, теме поддержки семей с детьми была посвящена большая часть Послания президента Федеральному Собранию. Глава государства тогда заявил об увеличении размера материнского капитала и о выплатах на детей от трех до семи лет для малоимущих семей.

Позже в соцсетях начали публиковаться анонимные посты с критикой малообеспеченных семей с детьми и даже с призывами не рожать детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин резко высказался о тех, кто пытается принизить роль СССР в победе над фашизмом.