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Польша заявила права на предметы искусства в России

, 18:53 | Василий Заика Фото 49

Внешнеполитическое ведомство страны отмечает, что в результате действий СССР культура Польши «понесла огромные потери».

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Фото, видео: ТАСС / Виктор Толочко, Twitter @PolandMFA

Министерство иностранных дел Польши на своей странице в Twitter опубликовало пост, в котором заявило права на предметы искусства, находящиеся в России. В сообщении внешнеполитического ведомства страны отмечается, что польская культура в результате действий СССР «понесла огромные потери», пишет ФАН.

«Специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не смогли ни украсть, ни сжечь», — говорится в тексте публикации.

Twitter @PolandMFA

Польский МИД, помимо своего заявления, выложил некое подобие инфографики «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР», в котором отражены якобы утраченные Варшавой ценности.

Речь, в частности, идет о картинах: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха-старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля-старшего и других.

Данное заявление МИД Польши стало следствием начавшейся дискуссии, связанной с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. Власти страны официально никак не отмечали эту дату, заявив, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а вновь оккупировали ее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы.

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