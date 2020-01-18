МИД Польши ответил на публикацию документов об освобождении Варшавы

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский назвал публикацию Министерство обороны России рассекреченных документов о событиях конца 1944 года и января 1945 года попыткой «переписать» историю. Архив был рассекречен к 75-летию освобождения Варшавы.

«Это было не освобождение, это было принесение нового коммунистического плена, и об этом мы должны помнить, уважая, конечно, отдельных солдат», — цитирует дипломата РИА Новости.

Комментируя заявление Варшавы, доктор исторических наук Евгений Кожокин особо пояснил, что публикация таких документов обнажает правду и особо подчеркивает, что «нам не стыдно за свою историю», а фальсификации в этой области недопустимы.

«К сожалению, нам приходится признавать, что сегодня в Польше этот праздник (день освобождения Варшавы. — Прим. ред.) не отмечается», — с сожалением заявил директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, напоминая как тепло встречали Красную Армию после 17 января 1945 года в Варшаве.

Эксперт Европейского центра геополитических исследований Томаш Янковский в свою очередь объясняет, что в Польше сейчас сильное влияние прозападных СМИ. А Варшава не является независимой, так как сама Польша будучи частью западного мира старательно показывает антироссийскую политику.

Ранее 5-tv.ru публиковал уникальные документы Минобороны РФ, которые рассказывают о том, через что пришлой пройти солдатам Красной Армии и жителям Польши во время освобождения города от фашистов.

В Польше отказались проводить мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Варшавы на официальном уровне. В свою очередь вечером 17 января 2020 года темно небо Москвы украсили залпы множества орудий в память о тех событиях и исторической справедливости.