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  4. Фото: Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице

Фото: Внук Никиты Михалкова навещает Ксению Пунтус в больнице

, 20:06 | Василий Заика Фото 120

Модель выложила в сеть совместный снимок с Андреем Баковым и подругой.

Фото: Instagram @k_ksusha

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков навещает в больнице свою возлюбленную Ксению Пунтус. Пострадавшая после падения из окна модель, судя по всему, уверенными темпами идет на поправку.

21-летняя девушка выложила в своем Telegram-канале совместный снимок с Андреем Баковым и подругой. Молодые люди, лежа, позируют на койке в больничной палате. На фото также видны букет цветов и медведь, которых, по всей видимости друзья принесли Ксении для поднятия духа.

«А у нас кинотеатр», — подписала фото пострадавшая модель.

T.me @kspuntus

Позднее Ксения Пунтус без объяснения причин удалила изображение, заменив его на другое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Пунтус показала подписчикам последствия падения из окна. Модель выложила в Instagram фото с больничной койки.

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