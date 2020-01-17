Ксения Пунтус показала последствия падения из окна

Последствия падения из окна московской квартиры показала Ксения Пунтус. Модель выложила в Instagram снимок с больничной койки. На ее левой руке виден гипс, а из предплечья правой, возле милого браслета, торчит катетер.

Девушка лежит в белом костюме под цвет бинтов. На заднем плане можно разглядеть ее ногу. Но из-за сливания цветов не понятно, наложен ли на нее гипс. Как до этого рассказала мама Ксении, у дочери много переломов и сотрясение мозга, отбиты позвоночник и внутренние органы.

Пунтус выпала из окна третьего этажа после распития спиртного с бойфрендом Андреем Баковым — внуком кинорежиссера Никиты Михалкова. Модель вернулась с молодым человеком из ночного клуба. Инцидент произошел, пока он спал. Девушка присела на подоконник, ей стало плохо, она потеряла контроль и свалилась. Пострадавшую без одежды обнаружил в кустах дворник. Дело передали в Следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Пунтус впервые рассказала общественности о падении из окна в микроблоге. В посте она опровергла слухи об употреблении наркотических веществ и причастности возлюбленного к случившемуся.