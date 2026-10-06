Актера Василия Попова похоронят в Тульской области в день его рождения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Артист известен по ролям в картинах «Атака» и «Охота на лис».

Где похоронят актера Василия Попова

Фото: nmsk.tuldramteatr.ru

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Прощание с актером Василием Поповым, известным по фильмам «Атака» и «Охота на лис», пройдет 6 октября в храме при Центральном кладбище Новомосковска. Об этом ТАСС сообщила представитель руководства Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени М. Горького Елена Костелова.

Церемония начнется в 13:00. Она состоится в день, когда Попову исполнилось бы 79 лет.

«У Василия мог бы быть день рождения», — отметила Костелова.

Актер умер 3 октября на 79-м году жизни. По данным ТАСС, причиной смерти стал инсульт. Попов не дожил до своего дня рождения всего три дня.

Василий Попов родился 6 октября 1947 года. За годы карьеры он работал в Рязанском ТЮЗе, Алтайском краевом театре драмы, Борисоглебском драматическом театре, Русском театре драмы и комедии Карачаево-Черкесской республики. Последним местом его работы стал Тульский академический театр драмы им. М. Горького.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советский актер Максим Ивашкин скончался на 54-м году жизни. Артиста не стало 4 октября. Причина смерти не раскрывается, дата и место похорон пока неизвестны. Ивашкин начал сниматься в кино еще подростком. В 1983 году он сыграл в фильме «Детский сад», а год спустя исполнил роль Василия Зуева в исторической драме «Михайло Ломоносов».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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