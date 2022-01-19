Крещение Господне: что можно и нельзя делать 19 января

Христианский мир чествует один из главных праздников — Крещение Иисуса Христа, которое совершилось, когда пророк Иоанн Предтеча узнал Христа среди множества людей. И то, что во время Крещения Господня миру впервые были явлены все Три Лица, Три Ипостаси Триединого Бога — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

Что нельзя делать 19 января

Запрещено одалживать деньги, иначе до следующего года в семье не будет достатка. Кроме того, нельзя заниматься тяжелой физической работой, убирать и стирать, напоминает ytro.news. Лучше вообще все домашние дела отложить как минимум на следующий день.

Безусловно, необходимо посетить храм, поставить свечу и помолится. В больших церквях есть возможность запасись святой водой — согласно поверьям, в этот день она обладает особыми свойствами: лечит серьезные болезни, очищает душу и тело. Верующие рекомендуют запасаться святой водой на целый год, возможно принимать по утрам натощак вместе с утренней молитвой.

Так уж случилось, что в настоящее время зима, по крайней мере, в Центральной России, не принесла морозов или снегопадов, а потому купания в истинных купелях представляются невозможными из-за отсутствия снега и льда. Тем не менее, церковь для тех, кто невзирая на погоду, хотел бы исполнить духовный ритуал, предлагает все же окунуться в свою «Иордань».

Что нужно делать 19 января

Создать в себе и сохранять благостное состояние и воспринимать все события с «легким сердцем». От личного отношения к окружающему зависит и будущее. В честь праздника стоит сделать уборку — помыть полы, протереть пыль, раздать ненужную одежду тем, кто нуждается.

Как правило, на Крещение снятся вещие сны, которые имеют отношение ко всей последующей жизни.

Приметы на 19 января

Идет пушистый снег — на урожай.

Ясная и холодная погода — к засушливому лету, снежная и мрачная — к обильному урожаю.

Ранее 5-tv.ru, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий.