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В Минздраве рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий

, 23:15 | Светлана Александрова 86

Медики напоминают, что перед купанием категорически нельзя употреблять алкоголь, курить и есть.

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Фото, видео: ТАСС/Фаттахов Наиль, /Драчев Виктор, /Демьянчук Александр, /Евгений Разумный, /Бобылев Сергей

Купаться на Крещение только в специально отведенных для этого местах порекомендовал жителям России замглавы Минздрава Олег Сагалай. Как сообщает «Экономика сегодня», чиновник напомнил, что употреблять алкоголь перед крещенским купанием категорически запрещено – и не только из культурных и религиозных соображений, но и по соображениям безопасности и здоровья.  

Не рекомендуется, по словам Сагалая, и курить – причем, как до, так и после купания, а также есть перед окунанием в прорубь - последний прием пищи допустим за два часа до купания. А после обряда хорошо выпить побольше горячего чая.

Представитель Министерства здравоохранения также советует воздержаться от купания в ледяной воде всем, кто страдает хроническими заболеваниями, и тем кому нездоровится накануне праздника.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об истории праздника Крещения Господня и о связанных с ним традициях.

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