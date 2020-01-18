В Минздраве рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение без последствий

Купаться на Крещение только в специально отведенных для этого местах порекомендовал жителям России замглавы Минздрава Олег Сагалай. Как сообщает «Экономика сегодня», чиновник напомнил, что употреблять алкоголь перед крещенским купанием категорически запрещено – и не только из культурных и религиозных соображений, но и по соображениям безопасности и здоровья.

Не рекомендуется, по словам Сагалая, и курить – причем, как до, так и после купания, а также есть перед окунанием в прорубь - последний прием пищи допустим за два часа до купания. А после обряда хорошо выпить побольше горячего чая.

Представитель Министерства здравоохранения также советует воздержаться от купания в ледяной воде всем, кто страдает хроническими заболеваниями, и тем кому нездоровится накануне праздника.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об истории праздника Крещения Господня и о связанных с ним традициях.