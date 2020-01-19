Фанаты Кудрявцевой впечатлились ее искренностью: «Перевернула женские мозги»

Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева после операции по удалению имплантов из груди предстала перед подписчиками в Instagram вместе с доктором, который произвел ей эту операцию. 48-летняя светская львица стала, пожалуй, одной из первых, кто на своем примере рассказал о побочных эффектах пластической хирургии.

Лера разместила в Instagram фото со своим врачом и пообещала подписчикам вскоре поделиться подробностями.

Поклонники известной мамы двоих детей, супруги успешного хоккеиста Игоря Макарова восхитились ее прекрасным внешним видом, несмотря на пережитое, и главное — подчеркнули ее вклад в развенчивание мифов о навязанной глянцевыми журналами красоте и готовность Леры признать публично свои ошибки.

Instagram @leratv

«Лерочка сделала переворот в мозгу у женского пола этим поступком. До этого все бежали ставить „силикон“, сейчас бегут вынимать. Важнее здоровья в жизни нет. Если ты болен — никакие богатства тебя не спасут. Берегите себя», — написала одна из них.

«Лера теперь выглядите еще моложе, как девочка. Здоровья вам», — пожелала другая.

«Со своей грудью выглядите очень молодо и стройно», — отметила третья.

В то же время в комментариях к посту Леры появились и серьезные вопросы по поводу предстоящего удаления имплантов, что говорит о том, что такая проблема существует.

«Я собираюсь удалять в Израиле импланты, очень боюсь как все пройдет, какая грудь станет после удаления», — поделилась одна из подписчиц, на что Кудрявцева посоветовала в первую очередь обратиться к доктору.

В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди. К таким последствиям привел лопнувший имплант. Неприятность, как оказалось, произошла еще пять лет назад. Все это время у Кудрявцевой в груди протекал силикон. Вместе с тем телеведущая показала то, что врачу удалось вынуть из ее груди.