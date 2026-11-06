«В салонах вы меня не увидите»: Анита Цой раскрыла домашние процедуры красоты

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 27 0

Звезда считает, что пока не нуждается во вмешательстве косметологов.

Фото, видео: legion-media/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Певица Анита Цой ухаживает за кожей дома: маски, массаж и корейская косметика

Народная артистка России Анита Цой заявила, что сама заботится о красоте и молодости кожи и не обращается за помощью к специалистам-косметологам. Все, что необходимо для любимых процедур, есть у знаменитости дома, и она со временем пришла к оптимальному набору процедур.

«Маска на лицо утром и вечером. Ну, массажики можно, да. Я пользуюсь корейской косметикой. Ну, то есть, прямо очень много процедур делаю дома. В салонах вы меня не увидите у суперпрофессионалов, которые зазывают к себе звезд, нет.  Времени нет, да и не надо пока», — поделилась Цой с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

Впрочем, полностью пользу косметологии Анита Цой не отрицает. Просто считает, что всему свое время, и спешить с разного рода вмешательствами не стоит. Пока ее красота требует только маски по утрам, а дальше, если понадобятся, подключатся специалисты.

«Ну вот как упадет все, я, наверное, схожу», — заключила исполнительница.

Шоу-бизнес требует жертв, и пока Анитаа Цой ограничивается массажем, а весной собирает крапиву для масок и сочетает народные средства с профессиональными препаратами со стволовыми клетками, ее коллеги готовы на более жесткие меры во имя красоты и молодости. Певица Алена Свиридова призналась, что раз в полгода делает уколы красоты, но избегает лазера — однажды ей сожгли кожу. Дома она выполняет дыхательную гимнастику Стрельниковой и суставную разминку.

Катя Лель начинает день со ста прыжков, а затем тренируется в жилете с электродами. Она всегда носит с собой гвоздику, которую называет мощным антиоксидантом. Актриса Ирина Пегова практикует лечебное голодание до недели и много ходит.  Прежде чем пробовать на себе звездные рецепты, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом.

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