Три имени, за обладателей которых лучше замуж не выходить

Психологи давно утверждают о прямой взаимосвязи между именем человека и его характером. То, как нарекли малыша в младенчестве, во многом определяет если не его судьбу, то уж точно поведение, считают специалисты.

Последние исследования и вовсе демонстрируют четкую зависимость поступков именно в межличностных отношениях. Речь идет о мужских именах, носители которых отнюдь не предрасположены к стабильным семейным отношениям.

Итак, эксперты выделили три наиболее «неблагонадежных» для создания семьи имени — Артур, Кирилл и Роман.

Артур

Обладатель этого имени, как правило, вспыльчив, упрям и очень ревнив, что зачастую делает невозможной совместную гармоничную жизнь. Из-за этих «острых» качеств характера мужчина превращается в невротика, да еще и уверенного в своей правоте, предъявляя аргументы в виде ударов кулаком по столу.

В случае с Артурами о компромиссах говорить в основном не приходится — эти мужчины должны доказывать свое превосходство. По этой причине такой психотип обычно выбирает себе покладистых и скромных спутниц. А уж если на пути Артуру встретится особа с сильным характером, то он будет неприятно удивлен, осознав, что не все готовы его слушаться.

Кирилл

Красивое русское имя, пришедшее из Византии, сулит его носителю довольно эгоистичный и требовательный нрав. Таким мужчинам кажется, что мир крутится вокруг них, а потому его интересы и потребности превыше всего. Такой же манеры поведения Кирилл придерживается и в отношениях с друзьями, поэтому имеет немного преданных ему людей.

Кирилл, как правило, на протяжении всей жизни находится в большой зависимости от мамы, старается прислушиваться к ее мнению относительно выбора девушек. Находясь в браке, Кирилл продолжает внимать советам матери, что может вызывать недовольство его супруги.

Роман

Мужчина с этим именем является нерешительным человеком, боящимся трудностей. Он избегает ответственности, поэтому с трудом решается на серьезные отношения. Этот мужчина стремится получить выгоду из всего, и брак не является исключением из правил.

Часто Роман заводит семью, чтобы решить определенные трудности, а точнее переждать их разрешения. При этом он любит удовольствия, а потому не прочь завести интригу на стороне. Роман не умеет ценить брак, зачастую относясь к нему поверхностно. Зато обладает злопамятным и ревнивым нравом.

Тем не менее, специалисты напоминают, что каждые взаимоотношения — уникальны, а потому руководствоваться в оценке партнера лишь по имени — глубокое заблуждение.

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