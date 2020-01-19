Российский боец Аскар Аскаров победил американца Эллиота на турнире UFC 246

Российский боец Аскар Аскаров на турнире UFC 246 единогласным решением судей победил американца Тима Эллиота. Бой проходил в наилегчайшей весовой категории.

Счет поединка: 29-28, 30-27, 30-27 в пользу 27-летнего спортсмена из России. К слову, Эллиот в UFC выступает с 2012 года, а для Аскарова это был второй поединок в карьере. Его дебют состоялся в сентябре 2019 года на турнире в Мехико. Тогда встреча с Брендоном Морено закончилась вничью.

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Как сообщал ранее 5-tv.ru, главным боем сегодняшнего турнира в Лос-Анджелесе станет встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Российские фанаты смешанных единоборств увидят трансляцию поединка на канале РЕН ТВ в прямом эфире уже в ближайшее время.