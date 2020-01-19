«Трус»: чемпион Bellator Шлеменко прокомментировал драку охранника ТЦ с подростком

Действующий чемпион Bellator в среднем весе, россиянин Александр Шлеменко прокомментировал драку, которая произошла в торговом центре «МЕГА Химки» в Московской области. Своим мнением об охраннике, избившем юношу, спортсмен поделился в видео для 5-tv.ru.

«Считаю такое поведение преступным, недостойным и надеюсь, что правоохранительные органы отреагируют жестко и вынесут соответствующее жесткое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись», — сказал Шлеменко.

Чемпион Bellator добавил, что считает избившего юношу охранника трусом.

«Знаете, быть крупнее, здоровее и при этом добивать, по сути, ребенка ногами в голову <…>. У него есть куча способов — тем более, если он еще охранник — для того, чтобы предостеречь ребят от получения каких-то травм», — подчеркнул боец MMA.

Подытоживая, Шлеменко еще раз назвал действия охранника «недостойным поведением».

Как сообщал 5-tv.ru, инцидент произошел в торговом центре «МЕГА» в подмосковных Химках. Сначала конфликт разгорелся между подростками. Охранник попытался их разнять и в процессе несколько раз ударил одного парня по голове.

Позже появились предположения о том, что охранник имеет отношение к MMA. Профессиональные спортсмены с негодованием встретили его действия. Боец Сергей Харитонов сказал, что охранника нужно отправить в тюрьму.