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Боец Новоселов предположил, что избивший подростка охранник — сортсмен

, 0:50 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 69

Охранник сначала избил подростка на глазах у все, а потом предложил ему выйти на улицу для разговора «по-мужски».

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Фото, видео: РИА Новости / Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов назвал поведение охранников ТЦ «МЕГА Химки» непрофессиональным, подчеркнув при этом, что в действиях «стражи порядка» он усмотрел хорошую спортивную подготовку мужчины.

«Видно, что охранник обладает бойцовскими навыками. Крепкий парень. Возможно, где-то занимается или выступает. Я бы порекомендовал ему применять свои навыки только в спортзале в каких-то поединках, но ни в коем случае не драться с малолетними, пусть даже правонарушителями», — заявил Новоселов.

По его словам, задача охранника максимально корректно решить конфликт при помощи своих коллег.

«А это было все непрофессионально», — резюмировал в конце Максим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковных Химках вечером между подростками и сотрудниками охраны торгового центра «МЕГА» произошел конфликт, дошедший до серьезной драки. Видео инцидента выложил в сети один из очевидцев.

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