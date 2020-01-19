Боец смешанных единоборств Максим Новоселов назвал поведение охранников ТЦ «МЕГА Химки» непрофессиональным, подчеркнув при этом, что в действиях «стражи порядка» он усмотрел хорошую спортивную подготовку мужчины.

«Видно, что охранник обладает бойцовскими навыками. Крепкий парень. Возможно, где-то занимается или выступает. Я бы порекомендовал ему применять свои навыки только в спортзале в каких-то поединках, но ни в коем случае не драться с малолетними, пусть даже правонарушителями», — заявил Новоселов.

По его словам, задача охранника максимально корректно решить конфликт при помощи своих коллег.

«А это было все непрофессионально», — резюмировал в конце Максим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в подмосковных Химках вечером между подростками и сотрудниками охраны торгового центра «МЕГА» произошел конфликт, дошедший до серьезной драки. Видео инцидента выложил в сети один из очевидцев.