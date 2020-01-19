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«Таких надо сажать»: боец ММА Харитонов о драке охранника ТЦ с подростком

, 2:25 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 37

В ТЦ «МЕГА Химки» один из охранников вклинился в конфликт между подростками, избил одного, а потом еще и вызвал его на сатисфакцию.

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Фото, видео: РИА Новости / Руслан Кривобок, ТАСС /Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Боец ММА Сергей Харитонов назвал поведение охранника в ТЦ «МЕГА Химки» беспределом и добавил, что избитому юноше очень повезло, что он легко отделался. Подобные удары, как пояснил спортсмен в беседе с 5-tv.ru, могли его просто убить.

«Непонятный охранник начал показывать силу, жестко бить ногами. Повезло, что парень не умер, хотя могло произойти это. Таких охранников надо сажать в тюрьму. Считаю, что этот случай — показательный пример, как не нужно делать, и человек однозначно должен быть наказан», — подчеркнул Харитонов.

Боец смешанных единобортсв подчеркнул, что если кому-то очень хочется продемонстрировать свою силу, что нужно идти на ринг и доказывать, что «ты такой сильный, крепкий, здоровый парень» там. А пострадавшего от рук молодого человека Харитонов назвал смельчаком.

«Крепкий парень, не побоялся, встал», — похвалил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео конфликта между охранником и компанией молодежи в ТЦ в Химках. На кадрах видно, как взрослый и крепкий мужчина наносит удары юноше по голове, тот падает и некоторое время не может встать. Позднее охранник возвращается и в ходе дальнейшего развития конфликта предлагает решить его «по-мужски», выйдя на улицу один на один. Чем могла такая дуэль закончиться, даже страшно предположить, судя по разной спортивной подготовке оппонентов.

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