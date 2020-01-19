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Саша Петров назвал Стасю Милославскую «самым красивым человеком»

, 10:16 | Ниса Мурзанаева Фото 65

Актер, вернувшись с отдыха в Таиланде, поделился снимком своей новой возлюбленной.

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Фото, видео: Instagram @actorsashapetrov

Звезда «Вторжения» Саша Петров провел новогодние каникулы на солнечном курорте в Таиланде в компании возлюбленной Стаси Милославской. Вернувшись в промозглую серую Москву, артист предался воспоминаниям о чудесном отдыхе. Актер опубликовал в Instagram фотографию, на которой его 24-летняя избранница позирует в купальнике на фоне гор.

«Вспоминая Тай. Самый красивый человек!» — подписал пост знаменитость.

Саша Петров уже не в первый раз оставляет Стасе Милославской трогательные послания в соцсети. До этого актер прокомментировал фотографию, на которой лежит на коленях у любимой, лаконичной, но от этого не менее емкой фразой: «Люблю тебя!» — публично сообщил он.

Instagram @actorsashapetrov

Многие поклонники Саши Петрова порадовались за кумира и вместе с ним оценили красоту его новой возлюбленной. Вот только в комментариях под публикацией появилось много сообщений тех, кто пытался сравнить Стасю Милославскую и бывшую избранницу актера — Ирину Старшенбаум.

Некоторые подписчики открыто заявляли — экс-подруга артиста гораздо красивее его нынешней пассии.

«Старшенбаум круче!»

«Старшенбаум красивее, так-то!»

«Стоп, а Ира?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Саша Петров отдыхает на Самуи в компании Стаси Милославской.

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