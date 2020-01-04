Привет из будущего! Звезда «Вторжения» поздравил всех с наступающим 2021 годом

Пока публика в кинотеатрах знакомится с новой работой Александра Петрова в фильме Бондарчука «Вторжение» (премьера состоялась 1 января), сам исполнитель главной роли в фантастическом блокбастере отдыхает от трудов на тайском острове Самуи в веселой компании коллег. В том числе и 24-летней Стаси Милославской, которая, по слухам, заняла в его сердце место Ирины Старшенбаум.

Впрочем, никакого официального подтверждения романа между артистами за несколько месяцев так и не появилось, но пара периодически интригует поклонников двусмысленными фотографиями, а соцсети продолжают гадать, действительно ли между Петровым и Милославской любовь, или это такой пиар-ход перед выходом фильма «Стельцов», а котором они сыграли роль супругов. Как бы то ни было, сегодня Александр выложил на своей странице в Instagram видео морской прогулки с Анастасией, которая в купальнике дремлет, положив голову на колени Петрова.

«С наступающим 2021 годом! Всем мира и добра!» — подписал ролик актер.

Instagram @actorsashapetrov

Поклонников пост озадачил и рассмешил. После некоторого обсуждения, они сделали вывод, что отдыхает их кумир хорошо.

«Год куда делся?»

«Саша, привет из будущего!»

«Все-таки хорошо Санька отдыхает… У всех 2020, у него 2021»

«Если бы я так отдыхала у меня тоже наступил бы вообще 2025!» — комментируют подписчики поздравление Петрова.

Некоторые предположили, что заблудиться во времени Александра заставило как раз присутствие рядом очаровательной Стаси Милославской.

«Ну, бывает, счастливые часов не наблюдают, как говорится…»

«Красивая пара!»

«Красивые! Счастья!», — отмечают пользователи.

К слову, никто и не задумался над тем, что Александр вполне мог поздравить заранее с будущими новогодними праздниками, закинув удочку так сказать сразу на год вперед.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стася Милославская заинтриговала поклонников, выложив в сеть фото, на котором Александр Петров устроился на диване, положив голову ей на колени. Масла в огонь подлил сам актер, приписав в комментариях «люблю тебя».