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Повара, няни, водители: сколько зарабатывает прислуга звезд в России и за границей

, 12:54 | Ниса Мурзанаева Видео 290

Знаменитости распустили работников и отправились отдыхать в теплые страны на весь январь.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Традиционно многие российские знаменитости после новогодних корпоративов отправились отдыхать на зарубежные курорты вместе со всей семьей. Зачастую отпуск обслуживающего персонала совпадает с отпуском селебрити. Только няни отправляются отдыхать вместе с детьми звезд шоу-бизнеса.

Точно также существует и прислуга знаменитостей за границей. Вот только зарабатывают они, например в Голливуде, совсем другие деньги. Тeleprogramma.pro сравнила доходы обслуживающего персонала в России и за рубежом.

Водители/охранники от 100 тысяч рублей — в месяц в России

от шести тысяч рублей — в час в США

Большинство российских звезд нанимает на работу телохранителем и водителем одного и того же человека. Так, например, поступает певица Ольга Бузова.

Instagram @buzova86

А вот американцы стараются разделять обязанности — охранник и извозчик там разные люди. К тому же, заработная плата на Западе рассчитывается не по месяцам, как в России, а по часам.

Няни от 100 до 120 тысяч рублей — в месяц в России

девять тысяч рублей — в день в США

За дочкой Ксении Бородиной следит няня. За няней в свою очередь наблюдает телеведущая. Она установила специальную программу, благодаря которой может наблюдать все, что происходит в доме.

Instagram @borodylia

Актриса Мария Порошина, наоборот, доверяет обслуживающему персоналу безоговорочно. Няни в ее доме — практически часть семьи. Одна из помощниц по уходу за ребенком работает у артистки более 12 лет, другая — около десяти.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Помощники по дому от 90 тысяч рублей — в месяц в России

от 5,5 тысячи рублей — в день в США

Чаще всего в загородных домах знаменитостей ведением хозяйства занимается нанятая семейная пара. Муж может следить за канализационной, вентиляционной системами; протапливать камин, готовить сауну, осуществлять уход за деревьями и кустарниками на прилегающей к поместью территории. Его супруга убирается, утюжит белье звезд, моет посуду. Оба проживают в самом особняке или специальном домике неподалеку.

Повар от четырех до семи тысяч рублей — разовый выход в России

12 тысяч рублей — разовый выход в США

Зачастую для знаменитостей готовят их помощницы по хозяйству. Однако иногда, например, перед крупными торжествами, селебрити вынуждены прибегать к помощи настоящих поваров-профессионалов. Порой, звездам приходится нанимать целую команду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько зарабатывает горничная Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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