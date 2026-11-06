«Как выход в открытый космос»: Глинников об ответственности в работе с детьми

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 143 0

На площадке нового сериала «Роддом» актерам пришлось взаимодействовать с самыми юными коллегами — новорожденными.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актер Илья Глинников назвал трепетной и ответственной работу в кадре с младенцем

Взаимодействие на съемочной площадке с новорожденным ребенком по ощущениям сравнимо с выходом в открытый космос. Так охарактеризовал свои впечатления актер театра и кино Илья Глинников. Он играет врача-акушера в новом сериале «Роддом» и уже не раз получал в партнеры новорожденного малыша.

«Так они же не артисты, это дети. Но это самое трепетное, наверное, да, потому что здесь ответственность — жизнь. Вот. И это подключение какое-то на другом уровне, как выход в открытый космос», — поделился актер.

Чувствовать себя увереннее Глинникову помог собственный опыт отцовства. В одной из сцен его партнершей стала нерожавшая актриса, и ему пришлось самому укладывать трехнедельного ребенка ей на грудь и следить, чтобы малыш не слишком прижался и не задохнулся. Актер поправлял положение младенца, переворачивал его — и без этого опыта, признался он, не справился бы.

«Да, опыт бесценный, и он как раз и помогает, потому что здесь все-таки не артисты, как вы сказали, маленькие, а ответственность, уровень „жизнь“… Очень пригодилось все. Иначе я даже не знаю, как бы это было, если бы не было этого опыта», — сказал он.

По словам Ильи Глинникова, в его жизни уже были события, делившие ее на «до» и «после», однако появление ребенка стоит особняком. Это лучшее, что со ним случилось в жизни. И лучшая роль, которую он когда-либо играл, несмотря на все сложности.

В интервью 5-tv.ru Глинников признавался, что страхи отступили, когда он впервые взял своего ребенка на руки. Он понял, что зря боялся отцовства. Теперь работа с младенцами на площадке воспринимается им иначе. Кроме того, она требует особой осторожности: каждое действие заранее репетируют, учитывая свет, звук и безопасность ребенка. Актер признался, что испытывает мощный эмоциональный отклик и переживает за детей.

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