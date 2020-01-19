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«Его избивали все!» — Отец Нурмагомедова о проигрыше Серроне Макгрегору

, 14:01 | Василий Заика Эксклюзивное интервью 99

Тренер Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал поединок ирландского бойца и американца.

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Фото, видео: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports, 5-tv.ru

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов в беседе с 5-tv.ru прокомментировал победу ирландца Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне.

Абдулманап Магомедович отметил, что Конор Макгрегор провел хорошую схватку. По мнению отца Хабиба Нурмагомедова, Дональд Серроне вряд ли может являться сильным соперником для серьезных спортсменов. Тренер был заранее уверен в том, что поединок между ирландцем и американцем не продлится более одной минуты.

«Очень хороший бой, но он боится Ислама Махачева и не хочет с ним драться! Разве соперник Серроне серьезным бойцам? Его избивали все за претендентские бои. Все! Кто его не избивал? Что тут нового? Я же выложил, что он его побьет на первой минуте! Разве я поставил на нем крест? Я поставил на всех бойцов крест, которые проиграют. Они все проиграли», — сказал Абдулманап Нурмагомедов.

Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246. Поединок завершился через 40 секунд после начала.

Серроне потерял контроль над поединком после пропущенного точного удара ногой в голову. Американец оказался на настиле, и Макгрегор бросился на добивание. Он нанес сопернику несколько ударов кулаками, разбив тому лицо в кровь. После того, как рефери разнял бойцов, ирландец поцеловал оппонента в лоб.

Видео: UFC

В интервью сразу после боя еще в октагоне Макгрегор пообещал продолжить карьеру. Он не стал вызывать никого конкретного на бой. Спортсмен сказал, что комфортно чувствует себя в полусреднем весе, но может и перейти в легкий.

Этот бой стал для Макгрегора первым после тяжелого поражения россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником ирландца Конора Макгрегора должен стать чемпион промоушена в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.

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