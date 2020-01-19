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Глава UFC: «Следующим боем Макгрегора должен быть поединок с Нурмагомедовым»

, 11:43 | Игорь Рязов 50

Дэйна Уайт подчеркнул, что возможный поединок между ирландцем и россиянином пройдет не в Москве.

Фото: www.globallookpress.com © twitter.com/ ufcnews

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что следующим соперником ирландца Конора Макгрегора должен стать чемпион промоушена в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Считаю, что следующим боем Макгрегора должен быть поединок с Нурмагомедовым. Это важно и для наследия Хабиба. Если он побьет Тони Фергюсона, а потом еще раз Конора… Это будет нечто», — цитирует Уайта Sport24.

Глава UFC добавил, что Конор очень хочет снова выйти в октагон против Хабиба. Он сравнил противостояние спортсменов с боями Мухаммеда Али против Джо Фрейзера и Джоржа Формана.

«Я говорю вам прямо сейчас: Хабиб против Конора — самое большое противостояние в истории спорта. Конор хочет вернуть чемпионский пояс, с кем бы ему ни пришлось драться», — сказал Уайт.

Он уточнил, что поединок Макгрегор — Нурмагомедов состоится не в Москве. По его словам, у этого решения есть множество причин.

Прежний бой Макгрегора против Нурмагомедова состоялся осенью 2018 года и завершился победой россиянина. Хабиб тогда смог защитить титул чемпиона UFC в легком весе.

Следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Тони Фергюсона. Титульный поединок должен состояться в ночь на 19 апреля.

Как сообщал 5-tv.ru, Конор Макгрегор уже провел свой первый поединок после боя с Нурмагомедовым. Утром 19 января он за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

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