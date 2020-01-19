Путин встретился с Эрдоганом перед началом Берлинской конференции по Ливии

Президент РФ Владимир Путин в Берлине встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии международной конференции по Ливии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что двусторонняя встреча проходит при участии делегаций. В переговорах с российской стороны принимают участие и. о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков, а также заместитель министра обороны Александр Фомин.

Согласно графику, на беседу президентов России и Турции отведено около сорока минут. По завершении встречи с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин примет участи в Берлинской конференции по Ливии, где планирует выступить. Известно, что мероприятия будет проходить за закрытыми дверями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о недопустимости того, чтобы события Великой Отечественной войны оказались забытыми.