Владимир Путин: Нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о недопустимости того, чтобы события Великой Отечественной войны оказались забытыми.

«Все забывается, все стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Глава российского государства ранее в ходе Послания Федеральному Собранию сообщил о создании архива документов по истории Второй Мировой войны, который будет доступен для всего мира. Владимир Путин тогда отметил, что создание подобного комплекса является долгом государства, «как страны-победительницы» и ответственностью «перед будущими поколениями».

Владимир Путин в июле 2019 года издал указ о проведении в 2020 году в стране Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы над фашизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков. На встрече с ветеранами и общественностью в Петербурге президент РФ поблагодарил участников поисковых отрядов за их деятельность.