  1. Пятый канал
  4. Владимир Путин: Нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне

Владимир Путин: Нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне

, 14:42 | Василий Заика 29

Ранее Президент России в ходе послания Федеральному собранию сообщил о создании архива документов по истории Второй Мировой войны, который будет доступен для всего мира.

Фото: РИА Новости / Евгений Халдей

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 40

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о недопустимости того, чтобы события Великой Отечественной войны оказались забытыми.

«Все забывается, все стирается. Не можем позволить никому стереть, не позволим», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Глава российского государства ранее в ходе Послания Федеральному Собранию сообщил о создании архива документов по истории Второй Мировой войны, который будет доступен для всего мира. Владимир Путин тогда отметил, что создание подобного комплекса является долгом государства, «как страны-победительницы» и ответственностью «перед будущими поколениями».

Владимир Путин в июле 2019 года издал указ о проведении в 2020 году в стране Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы над фашизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков. На встрече с ветеранами и общественностью в Петербурге президент РФ поблагодарил участников поисковых отрядов за их деятельность.

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 40
19 янв
Предложения президента: подробно разбираем каждый пункт послания Федеральному собранию
18 янв
Путин назвал «моральными уродами» тех, кто против поддержки семей с детьми
17 янв
Пригожин назвал высказывание Водонаевой о «быдле» и маткапитале оскорбительными
17 янв
Рейтинг оценки деятельности Путина вырос после Послания Федеральному Собранию
17 янв
Михаил Мишустин принимает дела у своего предшественника
16 янв
Путин заверил, что две первые главы Конституции останутся неизменными
16 янв
Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни
16 янв
Путин рассказал о смысле поправок в Конституцию
16 янв
Лавров об отношении к своей работе: «Всегда честно исполнял свои обязанности»
16 янв
Госдума утвердила кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Читайте также

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония

Последние новости

15:13
Врач рассказал, что делать при резких перепадах температуры
14:57
«Я не бухал»: врач показал пятую точку пациентке вместо приема и попал на видео
14:42
Владимир Путин: Нельзя позволить стереть память о Великой Отечественной войне
14:29
Видео: неадекватный пешеход устроил стрельбу на дороге в Ленобласти
14:14
Зачем Польше праздновать взятие Москвы в 1610 году?
14:01
«Его избивали все!» — Отец Нурмагомедова о проигрыше Серроне Макгрегору

Сейчас читают

«Совсем еще школьница»: Шаляпин показался в отеле с блондинкой
«Конечно, не прорубь…» Бузова оригинально поздравила россиян с Крещением из Таиланда
Советы на день Крещения Господня — что важно успеть сделать 19 января

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]