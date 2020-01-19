Стали известны дата и место похорон гитариста «Ляписа Трубецкого»

Умер Руслан «Пан» Владыко, сооснователь музыкальных белорусских рок-групп «Ляпис Трубецкой» и Trubetskoy. Отпевание артиста пройдет в церкви Николая Чудотворца в поселке Привольный Минского района. Похороны состоятся 21 января в деревне Обчак. О дате и времени похорон сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков на своей странице в Facebook.

Колмыков пишет, что 46-летний Владыко умер утром в воскресенье, 19 января, не приходя в сознание после длительной комы.

6 июня 2019 года Владыко был жестоко избит и ограблен в Минске. Музыкант получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сразу после госпитализации его прооперировали, затем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер автор первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика».