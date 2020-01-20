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Полиция американского штата Гавайи ловит неизвестного, открывшего стрельбу

, 0:42 | Марина Неруцких Срочная новость 35

Информация о жертвах не уточняется.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Puchner; Twitter @BRNewsFlash

Неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в районе Вайкики города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи США — Прим. ред.). Об этом сообщает телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на представителя Федерального бюро расследований (ФБР) Дерека Хейса.

«Мы реагируем на появление стрелка в Вайкики. Ситуация находится в развитии», — заявил представитель ФБР.

Хейс не уточнил, имеется ли какая-то информация о жертвах и пострадавших.

Между тем, полиция Гонолулу в своем Twitter-аккаунте сообщила о перекрытии нескольких улиц в районе, где была открыта стрельба.

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